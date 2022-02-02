Ильназ Давлетов из Башкирии, лишившийся рук после удара током, стал блогером

Юный блогер из Туймазинского района покоряет интернет. В результате несчастного случая Ильназ Давлетов остался без обеих рук, но не замкнулся в себе и своей любовью к жизни вдохновляет своих подписчиков. Сегодня наша съемочная группа стала свидетелями того, как Ильназ стал еще популярней.

Прямо во время интервью для телеканала БСТ Ильназ Давлетов, не сдерживая эмоций, радуется новой победе – юный блогер набрал 10 тысяч подписчиков в «Инстаграме». На своей странице в социальной сети он так и написал «Мальчик, который выжил после удара током в 10 000 вольт». Но, к сожалению, остался без обеих рук. Впрочем, Ильназ уже привык и не обращает на это никакого внимания. Он познает мир заново. К примеру, всего за несколько дней научился ногами печатать на клавиатуре и пользоваться мышью,

Начинал очень медленно, медленно печатал. Я привык к этому и сейчас пишу быстро. Ильназ Давлетов, блогер

Сейчас Ильназ без труда ведет блог и выходит в прямые эфиры, рассказывая о себе тысячам подписчиков. Вот он научился кататься на лыжах, тут показывает, что без проблем может налить себе стакан воды. Кстати, юный блогер еще и футбольный фанат.

Мне сам Лео Месси привет передавал. Ильназ Давлетов, блогер

Да, что там привет от Месси, к себе на игру Ильназа приглашает капитан московского «Спартака». Ильназ с семьей живет в Туймазинском районе республики. Сейчас он учится дома. В этом мальчику помогает его отец – учитель сразу по нескольким предметам. Мама Ильназа поддерживает начинания сына и радуется его популярности, хотя и не скрывает, что переживает за него. Но это куда лучше, чем если бы ребёнок замкнулся в себе.

Как он сам говорит: «Мама, главное – я живой, остальное все сделаем». Это его девиз. Никогда не сдаваться, верить в себя. Зульфия Давлетова, мама Ильназа Давлетова