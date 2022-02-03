Может находиться в Башкирии: в Перми пропал 33-летний мужчина

В Перми пропал без вести 33-летний мужчина. Последний раз Евгения Попова видели 13 января. По информации волонтеров, он может находиться в Башкирии.

Приметы: нормальное телосложение, рост 170 см, карие глаза, темно-русые волосы, имеется проседь. Особые приметы: имеются особенности походки. В день исчезновения Евгений Попов был одет в брюки черного цвета, темно-зеленую куртку, черные сапоги-дутики и шапку цвета хаки. С собой у него была черная сумка.