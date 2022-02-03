В Уфе прошел семинар, приуроченный ко Всемирному дню хиджаба

В столицу Башкирии съехались мусульманки не только со всей республики, но и из других крупных городов России. Гости обсудили проблемы, с которыми сталкивается женщина, исповедующая ислам. Форум транслировался также в онлайн-режиме.

Участники семинара отметили, что хиджаб становится все более популярным среди молодёжи. Это подтверждает и аудитория зала. Среди тех, кто пришел на форум – школьница Вилада Асадуллина. Она носит мусульманский платок уже два года.

Я решила надеть хиджаб, потому что это самый лучший оберег, самый лучший покров. Хиджаб больше всего может защитить меня от всего дурного. Вилада Асадуллина

На встрече затронули вопрос о трудоустройстве. Нередко ношение хиджаба на работе становится причиной увольнения. Спикеры рассказали гостям о том, что делать в таком случае и как избежать подобных ситуаций. Идея провести семинар в ботаническом саду неслучайна. По мнению организаторов, это место – символ весны и процветания.