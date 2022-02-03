Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

В 2022 году на Олимпиаде Башкирию представит самое больше количество спортсменов. Честь страны и республики в Пекине на зимних олимпийских играх будут защищать 15 спортсменов.
ИА «Башинформ» окунулось в историю и выяснило, кому ранее удалось достичь побед на Олимпиаде.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Геннадий Ваганов
Этому выдающемуся спортсмену удалось поучаствовать в двух подряд зимних Олимпиадах — в 1960-м в американском Скво-Вэлли и в 1964-м в австрийском Инсбруке. Уроженец Дуванского района Башкирии дважды поднимался на третью ступень пьедестала почёта. Знаменитый лыжник на последней своей Олимпиаде взял «бронзу» вместе с Иваном Утробиным, Игорем Ворончихиным и Павлом Кочкиным в эстафете 4х10 км. На австрийской трассе советские лыжники пропустили вперёд финнов и норвежцев.
В Скво-Вэлли Ваганов дважды останавливался в шаге от медалей, став четвёртым в гонках на 15 и 30 км. Также был седьмым в гонке на 50 км. На Олимпийских играх 1964 года он занял 14-е место в гонке на 15 км и 19-е место в гонке на 30 км.
Сегодня Геннадий Викторович с удовольствием делится своими спортивными победами и неудачами с подрастающим поколением.
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Игорь Кравчук
Этот уроженец Уфы, воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» делит с Владиславом Третьяком и Иржи Холиком рекорд по количеству олимпийских наград среди хоккеистов. Кравчук двукратный олимпийский чемпион 1988 (Калгари) и 1992 годов (Альбервиль). Также в личной копилке Игоря Александровича «серебро» Олимпиады-1998 в японском Нагано и «бронза» Солт-Лейк-Сити-2002.
На Олимпийских играх в Калгари Кравчук выиграл сумасшедшую конкуренцию у проверенных чемпионов Первухина и Билялетдинова. Уже после победы тренер Виктор Васильевич Тихонов назовёт эту сборную сильнейшей.
- Игорь – вдумчивый защитник, старался проанализировать ситуацию, тщательно работал над ошибками, - рассказывает о Кравчуке мэтр тренерского цеха Владимир Юрзинов. – Таких любят тренеры. На него всегда можно было положиться.
Кстати, если бы в Альбервиль-1992 не приехал Вячеслав Быков, быть Кравчуку капитаном сборной на третьей для себя Олимпиаде.
В 2011 году Кравчук был главным скаутом национальной сборной России по Северной Америке, в 2012-13 годах тренировал юниорскую сборную страны до 18 лет. Сегодня воспитанник уфимского хоккея трудится директором по развитию молодёжного хоккея академии омского «Авангарда».
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Светлана Гладышева
Советская и российская горнолыжница из Уфы стала вице-чемпионкой Олимпиады-1994 в норвежском Лиллехаммере. Серебряную медаль Светлана Алексеевна завоевала в супергиганте.
– Я всем рассказываю про Уфу, говорю, что здесь родились Земфира и Шевчук и еще очень много интересных людей. У нас же потрясающий город – с одной стороны, крупная российская промзона, но в то же время здесь люди не только работают от звонка до звонка, на этой земле еще и много талантливых людей живет, – сказала Светлана в одном из интервью.
Светлана начала с успешных выступлений на юниорском мировом уровне – выиграла мировое первенство среди юниоров в скоростном спуске в 1990 году, а также завоевала там серебро в супергиганте. В сборную страны она вошла в 1988 году, хотя активно заниматься лыжами начала только в 1982 году. В СССР ей не было равных и среди взрослых – в 18 лет она выиграла первенство страны в скоростном спуске.
Завершив спортивную карьеру в 1998 году, Гладышева вложила много сил в развитие горнолыжного спорта в родном Башкортостане. В частности, ей удалось восстановить горнолыжную школу, в которой прошло ее становление как спортсменки, найти средства для строительства нового горнолыжного комплекса. Позднее она возглавляла Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда России.
БИАТЛОН. Галина Куклева
Уроженка башкирского города Ишимбая Галина Куклева стала единственной обладательницей золотой олимпийской медали в Нагано среди представителей российской сборной. Награда высшей пробы ей досталась в спринтерской гонке на 7,5 км в драматической и острой борьбе с немецкой спортсменкой Уши Дизль.
Также Куклева в составе эстафетной команды с Ольгой Мельник и Альбиной Ахатовой завоевала «серебро». Всем троим за высокие спортивные результаты было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
Также в копилке Галины Куклевой есть эстафетная «бронза» Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Отметим, что Куклева занималась лыжными гонками в ишимбайской ДЮСШ. Ее первый тренер - Владимир Новожилов. В 1994 году Галина перевелась учиться в Тюменский госуниверситет на факультет физической культуры. Тренировалась под руководством Леонила Гурьева.
БИАТЛОН. Павел Муслимов
Олимпиада в японском Нагано стала, наверное, самой щедрой на награды для башкирских спортсменов. Бронзовую медаль в мужской эстафете 4х7,5 км завоевал уфимский биатлонист Павел Муслимов. На третью ступень олимпийского пьедестала он поднялся вместе с Владимиром Драчёвым, Сергеем Тарасовым и Виктором Майгуровым. Вперёд россияне пропустили немцев и норвежцев.
Сейчас заслуженный мастер спорта России Павел Муслимов живёт и работает на благо родной Уфы и Башкортостана. С 2012 года трудится на должности заместителя министра спорта республики.
БОБСЛЕЙ. Алексей Селивёрстов
В итальянском Турине на Олимпиаде 2006 года блистал уфимский бобслеист Алексей Селивёрстов. Он в экипаже-четверке был разгоняющим. Вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Филиппом Егоровым уфимец завоевал «серебро», финишировав за 3:40.55. Тогда россияне чуть-чуть уступили медаль высшей пробы бобслеистам из Германии.
- Когда мы стали вторыми, это был фурор. Тоже никто не ожидал, если честно. И когда нас пригласили к Президенту, он всем сказал, что все чемпионы получат по машине, мы такие: «А мы же вторыми стали, мы, получается, не получим?». Все вроде такие довольные, в итоге мы поняли, что не получим. Конечно, можно было расстроиться, но мы были такие счастливые, что завоевали олимпийские медали, - прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр-2006 по бобслею Алексей Селивёрстов.
Сейчас Алексей занимается тренерской работой. В частности, трудится тренером по физподготовке. Начал он с хоккейного клуба «Салават Юлаев», сейчас он живет и работает в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».
БИАТЛОН. Максим Чудов
Еще одним биатлонистом из Уфы, который добился успехов на олимпийской арене, стал уроженец села Михайловка Максим Чудов. Он стал бронзовым призёром Игр в Ванкувере в 2010 году вместе с Антоном Шипулиным, Евгением Устюговым и Иваном Черезовым.
Последний круг Шипулина оказался одной из переломных точек гонки. Антон встал в последний подъём и, доехав на честном слове, привёз Максиму Чудову тридцать секунд и пятое место. Не лучший вариант для Максима, который перед гонкой был «котом в мешке», а стал джокером. После провала в спринте пресса и особо нетерпеливые болельщики вылили на спортсмена море критики, и очередного прокола Чудову бы не простили многие. Но Максим выдал лучший этап среди представителей российской команды, отыграв восемь секунд у тандема Свендсен – Ландертингер.
Единственную олимпийскую медаль у Максима Чудова отняли. Международный спортивный суд CAS признал виновным его спортивного коллегу Евгения Устюгова в употреблении допинга. Награды лишились и другие участники команды. Но для нас он все равно - герой.
Сегодня Чудов работает на благо и процветание родной республики и занимает должность председателя Федерации лыжных гонок и биатлона РБ.
ШОРТ-ТРЕК. Руслан Захаров и Семён Елистратов
Титул олимпийского чемпиона в Сочи-2014 по шорт-треку вместе с Виктором Аном и Владимиром Григорьевым завоевали два представителя башкирского спорта Руслан Захаров и Семён Елистратов. Российской команде покорилась эстафета на 5000 метров.
После этого триумфа Захаров переквалифицировался и перешёл в соседний конькобежный спорт. Теперь на всех соревнованиях Захаров представляет Московскую область. Кстати, он едет в Пекин и выступит на пяти дистанциях, в двух из которых он претендент на медали.
Семён Елистратов после олимпийского сочинского золота тоже упорно трудился над своей физической формой и стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку и даже успел съездить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан. Там в 2018 году он выиграл единственную свою олимпийскую бронзовую медаль в индивидуальном зачёте. Игры в Пекине станут для Семёна четвёртыми в карьере.