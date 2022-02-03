Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

В 2022 году на Олимпиаде Башкирию представит самое больше количество спортсменов. Честь страны и республики в Пекине на зимних олимпийских играх будут защищать 15 спортсменов.

Фото №1 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

ИА «Башинформ» окунулось в историю и выяснило, кому ранее удалось достичь побед на Олимпиаде.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Геннадий Ваганов

Этому выдающемуся спортсмену удалось поучаствовать в двух подряд зимних Олимпиадах — в 1960-м в американском Скво-Вэлли и в 1964-м в австрийском Инсбруке. Уроженец Дуванского района Башкирии дважды поднимался на третью ступень пьедестала почёта. Знаменитый лыжник на последней своей Олимпиаде взял «бронзу» вместе с Иваном Утробиным, Игорем Ворончихиным и Павлом Кочкиным в эстафете 4х10 км. На австрийской трассе советские лыжники пропустили вперёд финнов и норвежцев.

В Скво-Вэлли Ваганов дважды останавливался в шаге от медалей, став четвёртым в гонках на 15 и 30 км. Также был седьмым в гонке на 50 км. На Олимпийских играх 1964 года он занял 14-е место в гонке на 15 км и 19-е место в гонке на 30 км.

Сегодня Геннадий Викторович с удовольствием делится своими спортивными победами и неудачами с подрастающим поколением.

Фото №2 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ. Игорь Кравчук

Этот уроженец Уфы, воспитанник хоккейного клуба «Салават Юлаев» делит с Владиславом Третьяком и Иржи Холиком рекорд по количеству олимпийских наград среди хоккеистов. Кравчук двукратный олимпийский чемпион 1988 (Калгари) и 1992 годов (Альбервиль). Также в личной копилке Игоря Александровича «серебро» Олимпиады-1998 в японском Нагано и «бронза» Солт-Лейк-Сити-2002.

БАШКОРТТАР-БСТ

На Олимпийских играх в Калгари Кравчук выиграл сумасшедшую конкуренцию у проверенных чемпионов Первухина и Билялетдинова. Уже после победы тренер Виктор Васильевич Тихонов назовёт эту сборную сильнейшей.

- Игорь – вдумчивый защитник, старался проанализировать ситуацию, тщательно работал над ошибками, - рассказывает о Кравчуке мэтр тренерского цеха Владимир Юрзинов. – Таких любят тренеры. На него всегда можно было положиться.

Кстати, если бы в Альбервиль-1992 не приехал Вячеслав Быков, быть Кравчуку капитаном сборной на третьей для себя Олимпиаде.

В 2011 году Кравчук был главным скаутом национальной сборной России по Северной Америке, в 2012-13 годах тренировал юниорскую сборную страны до 18 лет. Сегодня воспитанник уфимского хоккея трудится директором по развитию молодёжного хоккея академии омского «Авангарда».

Фото №3 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Светлана Гладышева

Советская и российская горнолыжница из Уфы стала вице-чемпионкой Олимпиады-1994 в норвежском Лиллехаммере. Серебряную медаль Светлана Алексеевна завоевала в супергиганте.

– Я всем рассказываю про Уфу, говорю, что здесь родились Земфира и Шевчук и еще очень много интересных людей. У нас же потрясающий город – с одной стороны, крупная российская промзона, но в то же время здесь люди не только работают от звонка до звонка, на этой земле еще и много талантливых людей живет, – сказала Светлана в одном из интервью.

Светлана начала с успешных выступлений на юниорском мировом уровне – выиграла мировое первенство среди юниоров в скоростном спуске в 1990 году, а также завоевала там серебро в супергиганте. В сборную страны она вошла в 1988 году, хотя активно заниматься лыжами начала только в 1982 году. В СССР ей не было равных и среди взрослых – в 18 лет она выиграла первенство страны в скоростном спуске.

Завершив спортивную карьеру в 1998 году, Гладышева вложила много сил в развитие горнолыжного спорта в родном Башкортостане. В частности, ей удалось восстановить горнолыжную школу, в которой прошло ее становление как спортсменки, найти средства для строительства нового горнолыжного комплекса. Позднее она возглавляла Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда России.

БИАТЛОН. Галина Куклева

Уроженка башкирского города Ишимбая Галина Куклева стала единственной обладательницей золотой олимпийской медали в Нагано среди представителей российской сборной. Награда высшей пробы ей досталась в спринтерской гонке на 7,5 км в драматической и острой борьбе с немецкой спортсменкой Уши Дизль.

Также Куклева в составе эстафетной команды с Ольгой Мельник и Альбиной Ахатовой завоевала «серебро». Всем троим за высокие спортивные результаты было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Также в копилке Галины Куклевой есть эстафетная «бронза» Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Отметим, что Куклева занималась лыжными гонками в ишимбайской ДЮСШ. Ее первый тренер - Владимир Новожилов. В 1994 году Галина перевелась учиться в Тюменский госуниверситет на факультет физической культуры. Тренировалась под руководством Леонила Гурьева.

Фото №4 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

БИАТЛОН. Павел Муслимов

Олимпиада в японском Нагано стала, наверное, самой щедрой на награды для башкирских спортсменов. Бронзовую медаль в мужской эстафете 4х7,5 км завоевал уфимский биатлонист Павел Муслимов. На третью ступень олимпийского пьедестала он поднялся вместе с Владимиром Драчёвым, Сергеем Тарасовым и Виктором Майгуровым. Вперёд россияне пропустили немцев и норвежцев.

Сейчас заслуженный мастер спорта России Павел Муслимов живёт и работает на благо родной Уфы и Башкортостана. С 2012 года трудится на должности заместителя министра спорта республики.

БОБСЛЕЙ. Алексей Селивёрстов

В итальянском Турине на Олимпиаде 2006 года блистал уфимский бобслеист Алексей Селивёрстов. Он в экипаже-четверке был разгоняющим. Вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Филиппом Егоровым уфимец завоевал «серебро», финишировав за 3:40.55. Тогда россияне чуть-чуть уступили медаль высшей пробы бобслеистам из Германии.

- Когда мы стали вторыми, это был фурор. Тоже никто не ожидал, если честно. И когда нас пригласили к Президенту, он всем сказал, что все чемпионы получат по машине, мы такие: «А мы же вторыми стали, мы, получается, не получим?». Все вроде такие довольные, в итоге мы поняли, что не получим. Конечно, можно было расстроиться, но мы были такие счастливые, что завоевали олимпийские медали, - прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр-2006 по бобслею Алексей Селивёрстов.

Сейчас Алексей занимается тренерской работой. В частности, трудится тренером по физподготовке. Начал он с хоккейного клуба «Салават Юлаев», сейчас он живет и работает в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».

Фото №5 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

БИАТЛОН. Максим Чудов

Еще одним биатлонистом из Уфы, который добился успехов на олимпийской арене, стал уроженец села Михайловка Максим Чудов. Он стал бронзовым призёром Игр в Ванкувере в 2010 году вместе с Антоном Шипулиным, Евгением Устюговым и Иваном Черезовым.

Последний круг Шипулина оказался одной из переломных точек гонки. Антон встал в последний подъём и, доехав на честном слове, привёз Максиму Чудову тридцать секунд и пятое место. Не лучший вариант для Максима, который перед гонкой был «котом в мешке», а стал джокером. После провала в спринте пресса и особо нетерпеливые болельщики вылили на спортсмена море критики, и очередного прокола Чудову бы не простили многие. Но Максим выдал лучший этап среди представителей российской команды, отыграв восемь секунд у тандема Свендсен – Ландертингер.

Единственную олимпийскую медаль у Максима Чудова отняли. Международный спортивный суд CAS признал виновным его спортивного коллегу Евгения Устюгова в употреблении допинга. Награды лишились и другие участники команды. Но для нас он все равно - герой.

Сегодня Чудов работает на благо и процветание родной республики и занимает должность председателя Федерации лыжных гонок и биатлона РБ.

Фото №6 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

ШОРТ-ТРЕК. Руслан Захаров и Семён Елистратов

Титул олимпийского чемпиона в Сочи-2014 по шорт-треку вместе с Виктором Аном и Владимиром Григорьевым завоевали два представителя башкирского спорта Руслан Захаров и Семён Елистратов. Российской команде покорилась эстафета на 5000 метров.

После этого триумфа Захаров переквалифицировался и перешёл в соседний конькобежный спорт. Теперь на всех соревнованиях Захаров представляет Московскую область. Кстати, он едет в Пекин и выступит на пяти дистанциях, в двух из которых он претендент на медали.

Семён Елистратов после олимпийского сочинского золота тоже упорно трудился над своей физической формой и стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку и даже успел съездить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан. Там в 2018 году он выиграл единственную свою олимпийскую бронзовую медаль в индивидуальном зачёте. Игры в Пекине станут для Семёна четвёртыми в карьере.

Фото №7 - Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде
Акции БСТ
Пенальти