Девять спортсменов из Башкирии, которые блистали на Олимпиаде

- Когда мы стали вторыми, это был фурор. Тоже никто не ожидал, если честно. И когда нас пригласили к Президенту, он всем сказал, что все чемпионы получат по машине, мы такие: «А мы же вторыми стали, мы, получается, не получим?». Все вроде такие довольные, в итоге мы поняли, что не получим. Конечно, можно было расстроиться, но мы были такие счастливые, что завоевали олимпийские медали, - прокомментировал серебряный призер Олимпийских игр-2006 по бобслею Алексей Селивёрстов.