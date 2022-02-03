Житель Уфы угрожал убийством пожилой матери

В полицию Уфы обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина заявила, что сын угрожал ей убийством. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как выяснилось, 38-летний мужчина проживает с матерью в одной квартире. Между родственниками постоянно происходят конфликты на бытовой почве. Во время очередной ссоры мужчина схватил нож, приставил его горлу матери и пригрозил убийством. Испуганная женщина вырвалась из захвата и поспешила обратиться в полицию.