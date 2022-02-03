В Башкирии мошенники обманули массажиста почти на 100 тысяч рублей

Житель Сибая стал жертвой мошенников. 28-летний Михаил Зобнин потерял около 100 тысяч рублей. Мужчине позвонили с неизвестного номера и пригласили на презентацию вибромассажной накидки. Обещали розыгрыш призов и бесплатный сеанс терапии.

Михаил поверил в лотерею, несмотря на то, что сам по роду деятельности массажист. Он подписал бумаги, которые ему подсунули продавцы. Оказалось, что это был кредитный договор на 89 тысяч рублей с первоначальным взносом. А товар, который рекламировали,– обычный ширпотреб. В интернете вибромассажную накидку можно купить от двух до 35 тысяч рублей

Конечно, придя домой, хотелось сразу открыть, посмотреть. Узнать как работает. И, когда увидел, понял, что это не стоит тех денег, которые я отдал за эту вещь.

Михаил Зобнин
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