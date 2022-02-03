В Башкирии мошенники обманули массажиста почти на 100 тысяч рублей

Житель Сибая стал жертвой мошенников. 28-летний Михаил Зобнин потерял около 100 тысяч рублей. Мужчине позвонили с неизвестного номера и пригласили на презентацию вибромассажной накидки. Обещали розыгрыш призов и бесплатный сеанс терапии.

Михаил поверил в лотерею, несмотря на то, что сам по роду деятельности массажист. Он подписал бумаги, которые ему подсунули продавцы. Оказалось, что это был кредитный договор на 89 тысяч рублей с первоначальным взносом. А товар, который рекламировали,– обычный ширпотреб. В интернете вибромассажную накидку можно купить от двух до 35 тысяч рублей