В Башкирии провели юношеский турнир по хоккею

В Хайбуллинском районе провели юношеский хоккейный турнир. Соревнования прошли в честь памяти земляка Ришата Каримова, погибшего в Чечне при исполнении воинского долга.
Турнир в районе проводится уже второй год подряд. За звание победителя боролись четыре команды. По итогам игр жюри определило лучшего вратаря, защитника и нападающего.
Победителями стала команда из села Бурибай. Второе место заняли подольцы, а команда самарской школы стала обладателем почётного третьего места. Всех спортсменов наградили медалями, грамотами и подарками.