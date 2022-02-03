С поезда «Новый Уренгой-Уфа» сняли трёх дебоширов

С поезда, который направлялся из Нового Уренгоя в Уфу, сняли трёх пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Уральскому ФО.

Рано утром один из пассажиров поезда увлекся спиртными напитками. 31-летний пассажир нарушил покой остальных путешественников. Его привлекли к административной ответственности.

После ещё один 35-летний пассажир привлек внимание полиции. На него составили протокол по статье «мелкое хулиганство» и высадили на ближайшей станции. Вскоре ещё два 33-летних пассажира были замечены за хулиганством. Их также пришлось высадить из поезда.