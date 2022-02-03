Были задержаны подозреваемые в ограблении банка в центре Уфы

В Ижевске были задержаны подозреваемые в ограблении банка в центре Уфы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о разбое.

Месяц назад двое жителей Уфы ворвались в офис банка и, угрожая оружием, присвоили более 4 млн рублей. К преступлению мужчины готовились: они купили подержанный автомобиль «ВАЗ-2110». На нём они скрылись с места преступления, а после просто бросили в соседнем микрорайоне.