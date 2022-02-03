На границе Башкирии ограничили движение транспорта из-за снегопада

Сегодня, 3 февраля, с 12:00 ввели ограничение движения транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

На участке с 1194 км по 1281 км автодороги М-5 ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта. Такая мера введена из-за неблагоприятных погодных условий – в регионе разыгрались метель и снегопад.