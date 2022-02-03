В Башкирии мужчина из-за ревности жестоко расправился с экс-супругой

Как выяснило следствие, между экс-супругами произошла словесная ссора. Мужчина в порыве гнева из-за ревности повалил несчастную на пол и более девяти раз ударил её ножом. Он нанёс удары в грудь, живот, голову, лицо и шею женщины. После этого мужчина добил пострадавшую топором.