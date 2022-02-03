В Башкирии мужчина из-за ревности жестоко расправился с экс-супругой

В Башкирии перед судом предстал 53-летний житель села Учалы. Мужчину обвинили в зверском убийстве бывшей жены.
Как выяснило следствие, между экс-супругами произошла словесная ссора. Мужчина в порыве гнева из-за ревности повалил несчастную на пол и более девяти раз ударил её ножом. Он нанёс удары в грудь, живот, голову, лицо и шею женщины. После этого мужчина добил пострадавшую топором.
В суде преступник признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.