Радий Хабиров порекомендовал руководителям предприятий перевести сотрудников на «удалёнку»

Радий Хабиров призвал руководителей предприятий максимально перевести сотрудников на дистанционную работу. В связи с ростом заболевших COVID-19. Только за последние сутки выявлены рекордные 1492 новых случая инфицирования.
Глава региона заявил о запуске строящегося ковид-госпиталя в Туймазах уже в феврале. В республике сейчас развернуты 2 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом, при потенциале в десять тысяч.
«Самое главное, над чем работаем – чтобы люди могли получить первичную помощь», – написал Радий Хабиров у себя в соцсетях.
Поликлиники теперь открыты с 7:30 до 22:00. ПЦР-тест можно сдать до 19:30, в том числе и в выходные. В помощь врачам пришли студенты выпускных курсов медколледжей и БГМУ и врачи-ординаторы.
Фото: www.instagram.com/khabirovradii