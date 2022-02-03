Радий Хабиров порекомендовал руководителям предприятий перевести сотрудников на «удалёнку»

Радий Хабиров призвал руководителей предприятий максимально перевести сотрудников на дистанционную работу. В связи с ростом заболевших COVID-19. Только за последние сутки выявлены рекордные 1492 новых случая инфицирования.

Глава региона заявил о запуске строящегося ковид-госпиталя в Туймазах уже в феврале. В республике сейчас развернуты 2 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом, при потенциале в десять тысяч.