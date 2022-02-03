Ещё один город в Башкирии перевёл учеников на дистанционку

В Баймаке и Баймакском районе школы перевели учеников на дистанционный формат обучения. Онлайн-обучение начнётся с 4 февраля.

В регионе продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Некоторые районы и города уже ввели дистанционное обучение из-за большого количества заболевших детей. Онлайн-обучение пока введено на 7 дней. При необходимости дистанционка будет продлена.