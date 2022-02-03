В Башкирии коронавирус за сутки выявили ещё у 1492 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии выявили ещё 1492 заболевших коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии достигло 135 757. С выздоровлением выписали 609 пациентов (122 839), скончались – 18 (4802). Госпитализация потребовалась 366 пациентам.