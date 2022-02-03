В Башкирии мужчина в форме сотрудника УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

Будучи явно в нетрезвом виде, майор внутренней службы рассказывает о своих планах стать полковником в 38 лет. Если этого не произойдет, он грозится в грубой форме насиловать своих коллег.

В пресс-службе УФСИН прокомментировали, что данный сотрудник в ведомстве не работает с 27 января этого года в связи с увольнением по собственному желанию. Между тем, как выяснилось, еще совсем недавно сотрудник ФСИН планировал не увольняться, а выйти на пенсию. Об этом он заявил так же в соцсетях, пообещав сделать это в «красивую» дату – 20.02.2022.