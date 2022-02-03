В Башкирии на трассе в аварию попал автобус с пассажирами

Сегодня, 3 февраля, произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии на трассе в аварию попал автобус с пассажирами

На 1248 км автодороги М-7 в Дюртюлинском районе зафиксировано столкновение фуры и автобуса, который следовал по рейсу Уфа-Набережные Челны. В салоне пассажирского транспорта находилось 13 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет.

На место произошедшего оперативно прибыл резервный автобус, который доставил пассажиров до пункта назначения. Причины аварии устанавливаются.

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