В Башкирии на трассе в аварию попал автобус с пассажирами

Сегодня, 3 февраля, произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба МЧС региона.
На 1248 км автодороги М-7 в Дюртюлинском районе зафиксировано столкновение фуры и автобуса, который следовал по рейсу Уфа-Набережные Челны. В салоне пассажирского транспорта находилось 13 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет.
На место произошедшего оперативно прибыл резервный автобус, который доставил пассажиров до пункта назначения. Причины аварии устанавливаются.