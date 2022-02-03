На Затонском кольце в Уфе изменится схема движения

С 15 февраля при спуске с улицы Округ Галле попасть на Пархоменко через круговое движение не получится. Проехать можно будет только прямо по Затонскому шоссе. Часть кольца будет перекрыта.

Это вынужденная мера, отмечают в мэрии. Решение городские власти приняли из-за высокой аварийности участка. За последние два года там участились ДТП с пострадавшими.

Это на месяц. Мы посмотрим, помониторим, а в дальнейшем уже примем окончательное решение. Гафур Клызбаев, заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г.Уфы