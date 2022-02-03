В Башкирии вынесли приговор женщине, которая уронила 10-месячного малыша из окна

В Иглинском районе перед судом предстала 55-летняя женщина. Сельчанка выронила из окна 10-месячного младенца.

В декабре 2021 года мама 10-месячной девочки попросила родственницу последить за малышом. Пока матери ребёнка не было дома, женщина выпила. В состоянии алкогольного опьянения сельчанка выронила девочку из окна, а после уснула.

Малышка больше часа провела зимой на улице лишь в лёгкой кофточке. Девочку экстренно госпитализировали – врачи диагностировали у ребёнка «переохлаждение средней степени».