Жительница Башкирии зарезала возлюбленного в новогоднюю ночь

Следственный отдел Башкирии продолжает расследование жуткого убийства, которое произошло в городе Октябрьский в новогоднюю ночь.

Фото №1 - Жительница Башкирии зарезала возлюбленного в новогоднюю ночь

33-летняя местная жительница проводила вечер за распитием спиртных напитков с семьёй и друзьями бывшего возлюбленного. Между бывшими сожителями внезапно вспыхнула ссора на почве ревности. Женщина вооружилась ножом и ударила им экс-возлюбленного.

Горожанка тут же вызвала скорую помощь, но врачи не успели помочь пострадавшему. От следствия женщина скрываться не стала. Она дождалась полицейских и дала признательные показания. Подозреваемую заключили под стражу.

Фото: СК РФ по РБ. 

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