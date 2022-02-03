Жительница Башкирии зарезала возлюбленного в новогоднюю ночь

33-летняя местная жительница проводила вечер за распитием спиртных напитков с семьёй и друзьями бывшего возлюбленного. Между бывшими сожителями внезапно вспыхнула ссора на почве ревности. Женщина вооружилась ножом и ударила им экс-возлюбленного.

Горожанка тут же вызвала скорую помощь, но врачи не успели помочь пострадавшему. От следствия женщина скрываться не стала. Она дождалась полицейских и дала признательные показания. Подозреваемую заключили под стражу.