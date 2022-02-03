В Башкирии женщине удалили зуб, который врос в нос

Необычную операцию провели в больнице Нефтекамска. 56-летней женщине удалили часть зуба, который врос в носовые пазухи.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пациентка обратилась к врачу с жалобами на головные боли. Также женщина отметила, что у неё болит место у глаза, происходят выделения из носа, а также есть заложенность. Результаты исследования КТ показали, что у женщины имеется инородный объект в пазухе.
Для проведения операции был сделан поэтапный доступ. Сначала врач удалил полипы в области среднего носового хода, после удалил conha bullosa, была проведена синусотомия верхнечелюстной пазухи с эвакуацией гноя и передняя этмоидотомия. Осколок зуба был найден и извлечен. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.