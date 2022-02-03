В Башкирии женщине удалили зуб, который врос в нос

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пациентка обратилась к врачу с жалобами на головные боли. Также женщина отметила, что у неё болит место у глаза, происходят выделения из носа, а также есть заложенность. Результаты исследования КТ показали, что у женщины имеется инородный объект в пазухе.