Подростки Башкирии рассказали, как перенесли прививку от коронавируса

В Башкирии продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. С конца января прививку от коронавируса могут сделать и подростки. Вакцина «Спутник М» предназначена для детей от 12 до 17 лет.

Фото №1 - Подростки Башкирии рассказали, как перенесли прививку от коронавируса

ИА «Башинформ» выяснило, как вакцинированные подростки перенесли прививку.

У жителей Туймазов возник вопрос - как несовершеннолетние перенесли прививку? Редакция «Туймазинского вестника» связалась с вакцинированными подростками и медиками детской поликлиники.

Ни у кого из привитых детей не было избыточных реакций на прививку. Все они чувствуют себя хорошо. А из четырех привитых студентов медицинского колледжа только у одного в первый вечер после укола было легкое недомогание.

 Людмила Хромых, районный педиатр

Я вообще ничего не почувствовал, к вечеру уже забыл, что привился.

Алмаз Альмухаметов, первокурсник

Я сам решил сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить своё здоровье. Перенёс в целом хорошо, на следующий день немного болела рука, других симптомов не было. Родители у меня тоже привились. 

Ильдар Саттаров, девятиклассник из Мелеуза

Благовещенка Танзиля Актуганова работает медсестрой. Еще в первую волну она тяжело переболела коронавирусной инфекцией. После сразу решила вакцинироваться, недавно она сделала ревакцинацию. Когда появилась вакцина для детей, на семейном совете решили прививать тринадцатилетнюю дочь Альбину.

Я видела, как болели родные, меня, к счастью, болезнь обошла. Но ведь риск заболеть – высока!

Альбина Актуганова, семиклассница

Максим Колесников привился в первый же день начала вакцинации подростков. Ему 17 лет, он ученик 11-го класса, участник многих олимпиад не только республиканского, но и федерального масштабов. С его школы еще 21 ученик и их родители дали согласие.

Когда заговорили о вакцинации подростков, уже тогда решил принять участие. Не хочу из-за болезни пропустить важные для меня олимпиады. И мне крайне важно не подвергать опасности своих близких. Вот эти два критерия могу привести, почему я вакцинирован.

Максим Колесников
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В Аскинском районе привились десятиклассница Азалия и восьмиклассник Искандер Гайбадуллины. Поддержать внуков приехала бабушка Рамзия Гайбадуллина. Она призналась, что дети сразу захотели вакцинироваться, ведь все родные и близкие уже сами по несколько раз ревакцинировались.

Мы уже давно были готовы сделать, ждали только вакцину «Спутник М» для подростков.

Азалия и Искандер

Фото: ИА Башинформ. 

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