Подростки Башкирии рассказали, как перенесли прививку от коронавируса

В Башкирии продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. С конца января прививку от коронавируса могут сделать и подростки. Вакцина «Спутник М» предназначена для детей от 12 до 17 лет.
ИА «Башинформ» выяснило, как вакцинированные подростки перенесли прививку.
У жителей Туймазов возник вопрос - как несовершеннолетние перенесли прививку? Редакция «Туймазинского вестника» связалась с вакцинированными подростками и медиками детской поликлиники.
Благовещенка Танзиля Актуганова работает медсестрой. Еще в первую волну она тяжело переболела коронавирусной инфекцией. После сразу решила вакцинироваться, недавно она сделала ревакцинацию. Когда появилась вакцина для детей, на семейном совете решили прививать тринадцатилетнюю дочь Альбину.
Максим Колесников привился в первый же день начала вакцинации подростков. Ему 17 лет, он ученик 11-го класса, участник многих олимпиад не только республиканского, но и федерального масштабов. С его школы еще 21 ученик и их родители дали согласие.
В Аскинском районе привились десятиклассница Азалия и восьмиклассник Искандер Гайбадуллины. Поддержать внуков приехала бабушка Рамзия Гайбадуллина. Она призналась, что дети сразу захотели вакцинироваться, ведь все родные и близкие уже сами по несколько раз ревакцинировались.
Фото: ИА Башинформ.