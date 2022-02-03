У россиян резко вырос спрос на продукты от торговых сетей

В России вырос спрос на продукты от собственных торговых марок розничных сетей. Аналитики рассказали, что у покупателей основным критерием до сих пор остается цена на товар.
Однако, повышенный спрос вызвало не только желание россиян сэкономить, но и маркетинговые ходы розничных сетей. За прошлый год интерес к собственной марке магазина «Пятерочка» составлял 74 процента от всех клиентов. В топ также попали «Азбука вкуса» и «Лента».
За статистикой в следующем году будет следить команда SberCIB. Она разработала «Потребительский индекс Иванова», где тот самый Иванов - россиянин со среднем уровнем дохода. Проект реализуется с 2013 года.