У россиян резко вырос спрос на продукты от торговых сетей

В России вырос спрос на продукты от собственных торговых марок розничных сетей. Аналитики рассказали, что у покупателей основным критерием до сих пор остается цена на товар.

Однако, повышенный спрос вызвало не только желание россиян сэкономить, но и маркетинговые ходы розничных сетей. За прошлый год интерес к собственной марке магазина «Пятерочка» составлял 74 процента от всех клиентов. В топ также попали «Азбука вкуса» и «Лента».