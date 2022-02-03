Илон Маск рассказал о переселении людей на Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, сколько денег понадобится для переселения людей на Марс. Первым делом необходимо перевезти с собой медицинское оборудование и создать средства коммуникации.

Сам Маск планирует пилотируемые полеты на Марс уже в течение ближайших 5-10 лет. Однако, полную колонизацию планеты он оценил в 1 триллион долларов. На данный момент компания занимается разработкой решений по снижению стоимости перелетов между Землей и Марсом.