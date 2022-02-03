Microsoft отложила выпуск одного из продуктов

Microsoft планировала в этом году выпустить консоль смешанной реальности третьего поколения, но запуск пришлось отложить. Команда, которая разрабатывала HoloLens рассказала о том, что компания не может определить стратегическую направленность устройства. 

Фото №1 - Microsoft отложила выпуск одного из продуктов

Samsung предлагает компании Microsoft заниматься только программным обеспечением устройства, а технической частью займутся их разработчики. На данный момент в Microsoft планируют и вовсе отказаться от технологии. 

Сейчас проект покидают высококвалифицированные специалисты. 

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