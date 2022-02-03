Эксперты рассказали о причинах роста индекса промпроизводства в Башкирии

Республика достигла максимального значения индекса промышленного производства за последние 10 лет. Об этом у себя на странице в соцсетях сообщил сегодня Радий Хабиров.

Несмотря на пандемию коронавируса, экономика Башкортостана восстанавливается и растет. За  прошлый год индекс промпроизводства в регионе достиг 107,5%. Стоит отметить, что эта цифра  выше среднего российского уровня на 2,2%. Глава региона подчеркнул,  что  данный показатель – это  огромный труд работников, руководителей предприятий и правительства республики.

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Рост индекса промышленного производства связан с активной поддержкой руководства, с привлечением федерального финансирования, личной контактной работой правительства и Министерства промышленности, энергетики и инноваций с предприятиями и холдингами, что впоследствии должно сказаться на увеличении индекса промышленного производства с мультипликативным эффектом для экономики.

Розалия Шарифуллина, и.о. заведующего кафедрой общей экономической теории института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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