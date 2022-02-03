Эксперты рассказали о причинах роста индекса промпроизводства в Башкирии

Республика достигла максимального значения индекса промышленного производства за последние 10 лет. Об этом у себя на странице в соцсетях сообщил сегодня Радий Хабиров.

Несмотря на пандемию коронавируса, экономика Башкортостана восстанавливается и растет. За прошлый год индекс промпроизводства в регионе достиг 107,5%. Стоит отметить, что эта цифра выше среднего российского уровня на 2,2%. Глава региона подчеркнул, что данный показатель – это огромный труд работников, руководителей предприятий и правительства республики.