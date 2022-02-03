В Башкирии в разы выросло количество детей, заразившихся коронавирусом

В Башкортостане растет число детей заразившихся коронавирусом, в том числе штаммом «омикрон». Так, в Уфе заболеваемость школьников 7-14 лет увеличилась более чем в 4 раза, а детей в возрасте до одного года – почти втрое.

Специалисты фиксируют и рост вспышек семейных очагов, а также единичные и групповые случаи в образовательных организациях.