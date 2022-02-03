В Башкирии в разы выросло количество детей, заразившихся коронавирусом

В Башкортостане растет число детей заразившихся коронавирусом, в том числе штаммом «омикрон». Так, в Уфе заболеваемость школьников 7-14 лет увеличилась более чем в 4 раза, а детей в возрасте до одного года – почти втрое.
Специалисты фиксируют и рост вспышек семейных очагов, а также единичные и групповые случаи в образовательных организациях.
Добавим, за последние сутки от коронавируса скончались 18 пациентов. В стационарах проходят лечение 229 человек, 35 из них – в тяжелом состоянии. На дому лечатся свыше 7800 жителей Башкортостана. По данным регионального Минздрава, в республике полностью завершили вакцинацию 2 млн 216 тысяч человек. Это 89 процентов населения, не имеющего противопоказаний к проведению процедуры.