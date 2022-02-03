Школы Башкирии продолжают уходить на дистанционку из-за эпидобстановки

Около 170 учебных заведений республики проводят занятия в удаленном формате. На сегодняшний день болеют около 90 тысяч школьников. Осваивать образовательную программу учащиеся будут дома пока до 7 февраля. Как учителя и дети вновь привыкают к дистанционному режиму?

Даже дистанционно хулиганы умудряются совершать проступки на уроках. Удаленное обучение как для школьников, так и для Лидии Владимировны уже привычно. С первым опытом проведения такого формата занятий они уже столкнулись два года назад, в период первой волны пандемии.

В связи с резко возросшим уровнем заболеваемости среди детей гриппом и ковидом с 1 февраля некоторые школы республики опять перешли на дистанционное обучение. В течение 7 дней учащиеся будут смотреть на своих педагогов и одноклассников через экраны мониторов компьютеров и телефонов.

Учителя за трехлетний период методически подготовились к удаленному формату обучения. Нужно чтобы и родители с детьми относились к этому процессу также серьезно. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Но, даже защитив детей от вируса пандемии, другой паразит может прийти в их жизнь уже через интернет. По словам экспертов Министерства науки и образования, сейчас для детей не малую угрозу представляют соцсети. В связи с этим в республике провели конференцию по вопросам виртуальной безопасности. Для учащихся будут устраивать профилактические лекции.

Первое воспитание – это родители, они должны сами учить детей, как вести себя в интернете, и не пускать это на самотек. Нужно постоянно контролировать, на каких сайтах сидит ребенок, сейчас многие приложения позволяют это сделать. Ильдар Салихов, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных Управления Роскомнадзора по Республике Башкортостан