Школы Башкирии продолжают уходить на дистанционку из-за эпидобстановки

Около 170 учебных заведений республики проводят занятия в удаленном формате. На сегодняшний день болеют около 90 тысяч школьников. Осваивать образовательную программу учащиеся будут дома пока до 7 февраля. Как учителя и дети вновь привыкают к дистанционному режиму?
Даже дистанционно хулиганы умудряются совершать проступки на уроках. Удаленное обучение как для школьников, так и для Лидии Владимировны уже привычно. С первым опытом проведения такого формата занятий они уже столкнулись два года назад, в период первой волны пандемии.
В связи с резко возросшим уровнем заболеваемости среди детей гриппом и ковидом с 1 февраля некоторые школы республики опять перешли на дистанционное обучение. В течение 7 дней учащиеся будут смотреть на своих педагогов и одноклассников через экраны мониторов компьютеров и телефонов.
Но, даже защитив детей от вируса пандемии, другой паразит может прийти в их жизнь уже через интернет. По словам экспертов Министерства науки и образования, сейчас для детей не малую угрозу представляют соцсети. В связи с этим в республике провели конференцию по вопросам виртуальной безопасности. Для учащихся будут устраивать профилактические лекции.
На сегодняшний день по республике на дистанционное обучение из-за ковид-эпидемии перешли более 30 школ. А из-за возросшей заболеваемости гриппом и ОРВИ – около 130 учебных заведений. В Баймаке и Баймакском районе в связи с высоким уровнем заражения на удаленный формат обучения и вовсе пришлось перевести все школы.