Чиновник меняет профессию: председатель Госкомтарифа Башкирии на время стала овощеводом

Председатель Госкомитета республики по тарифам примерила на себя роль овощевода. Светлана Бурдюк приняла участие в акции «Чиновник меняет профессию» и на один день стала сотрудником агропромышленного предприятия «Алексеевский». В теплицах Светлана Бурдюк собрала свежий урожай и вспомнила, как в детстве с семьей она выращивала помидоры и огурцы.

Замечательно, я такое получила удовольствие. Здесь такие созданы условия труда! У меня руки пахнут настоящими огурцами! Это так чудесно, здорово. Я получила настоящее удовольствие. Овощи – это чудо, это будет на столах у наших жителей.

Светлана Бурдюк, председатель Госкомитета по тарифам

Проект «Чиновник меняет профессию» направлен на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи. В акции регионального Минтруда, начиная с 2013 года, приняли участие более 20 руководителей ведомств. Чиновники могут попробовать себя в самых разных ремёслах.

На сегодняшний день на портале «Работа России» из пяти тысяч предложенных вакансий 70%  – это рабочие профессии. Это говорит о том, что в нашем регионе, республике очень необходимы рабочие профессии. Хотелось бы, чтобы в Год модернизации молодежь привлекалась к рабочим профессиям.

Айгуль Ишбулатова, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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