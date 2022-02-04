Чиновник меняет профессию: председатель Госкомтарифа Башкирии на время стала овощеводом

Председатель Госкомитета республики по тарифам примерила на себя роль овощевода. Светлана Бурдюк приняла участие в акции «Чиновник меняет профессию» и на один день стала сотрудником агропромышленного предприятия «Алексеевский». В теплицах Светлана Бурдюк собрала свежий урожай и вспомнила, как в детстве с семьей она выращивала помидоры и огурцы.
Проект «Чиновник меняет профессию» направлен на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи. В акции регионального Минтруда, начиная с 2013 года, приняли участие более 20 руководителей ведомств. Чиновники могут попробовать себя в самых разных ремёслах.