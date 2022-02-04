Чиновник меняет профессию: председатель Госкомтарифа Башкирии на время стала овощеводом

На сегодняшний день на портале «Работа России» из пяти тысяч предложенных вакансий 70% – это рабочие профессии. Это говорит о том, что в нашем регионе, республике очень необходимы рабочие профессии. Хотелось бы, чтобы в Год модернизации молодежь привлекалась к рабочим профессиям.

Айгуль Ишбулатова, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан