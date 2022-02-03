В Ижевске задержали грабителей, вынесших из банка в Уфе 4 млн рублей

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали грабителей банка. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года. Налетчики в разгар рабочего дня вынесли из отделения Росбанка более 4 миллионов рублей.

С оперативниками подозреваемые ведут себя не так смело, как с кассиром банка, которой угрожали оружием. С ограбления прошел месяц, и налетчики, видимо, успокоились. Совершенно не ожидав, что сотрудники полиции придут за ними по следу в Ижевск, где затаились подозреваемые.

На этих кадрах видно, как вслед за кассиром, возвращавшейся с обеда, в помещение заскакивает мужчина в черном капюшоне. Угрожая оружием, грабитель потребовал, чтобы девушка открыла сейф. Из банка в мусорном мешке налетчики вынесли более 4 миллионов рублей.

По версии следствия, сообщники тщательно готовились. В ноябре прошлого года ими была приобретена подержанная автомашина, которую они бросили в соседнем микрорайоне. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Да и в сам банк до ограбления подозреваемые наведывались не один раз. Якобы уточнить курс валют, чтобы поменять доллары. В ходе обыска в квартире явно не миллионеров оперативники обнаружили украденные деньги. Часть подозреваемые уже успели потратить на покупку «Лады Приоры» для знакомой одного из задержанных и «Шевроле Нивы» для родственников другого. Автомобили изъяты.