В Башкирии рассказали, как автовладельцам перейти на газ

В этом году в Башкортостане откроется 10 новых газовых заправок для автомобилей. Все больше жителей республики переходят на экологичное топливо, предпочитая бензину метан. В регионе продолжается федеральная программа субсидирования для установки газобаллонного оборудования на автомобили. Государство покрывает большую часть затрат на установку газобаллонного оборудования. Как стать участником программы?
После настройки газового оборудования бригада специалистов проверяет все стыки на герметичность. Убедившись, что работа выполнена, модернизированный автомобиль уже на экономичном топливе выдается владельцам. Ждать долго не приходится, весь процесс занимает один день.
Экономия не только в эксплуатации, но и в переоборудовании. Жителям Башкортостана государство предоставляет скидку аж в 60 процентов. Все это благодаря госпрограмме перевода автомобилей на газобаллонное оборудование. Если раньше переход с бензина на метан стоил примерно 85 тысяч рублей, то теперь, владельцы легковушек могут сделать это за 25-30 тысяч рублей. Так, автовладельцам возместят до 1/3 от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке, а представителям малого и среднего бизнеса – до 2/3.
Параллельно аналогичную программу реализует «Газпром», субсидируя от 30% затрат. Можно участвовать в двух программах одновременно. Для легкового автомобиля сумма субсидии варьируется от 54 до 84 тыс. руб.
На прошлой неделе Радий Хабиров на заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия республики с организациями «Газпрома» поднял вопрос строительства газовых заправок, сейчас в республике их 41. Также глава региона поручил увеличивать автопарк общественного транспорта и коммунальной техники, работающий на голубом топливе.
В этом году в республике планируется открыть еще 10 газозаправочных станций. Кроме того, приятным бонусом для владельцев машин на природном газе, зарегистрированных в Башкирии, предоставляется скидка 50% на уплату транспортного налога. Пока в республике насчитывается 25 аккредитованных сервисных центров, соответствующих всем требованиям для получения субсидий.