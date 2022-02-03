В Башкирии рассказали, как автовладельцам перейти на газ

В этом году в Башкортостане откроется 10 новых газовых заправок для автомобилей. Все больше жителей республики переходят на экологичное топливо, предпочитая бензину метан. В регионе продолжается федеральная программа субсидирования для установки газобаллонного оборудования на автомобили. Государство покрывает большую часть затрат на установку газобаллонного оборудования. Как стать участником программы?

После настройки газового оборудования бригада специалистов проверяет все стыки на герметичность. Убедившись, что работа выполнена, модернизированный автомобиль уже на экономичном топливе выдается владельцам. Ждать долго не приходится, весь процесс занимает один день.

За день устанавливается, в бригаде три человека. Экономия примерно в 3 раза. Евгений Андрианов, установщик ГБО

Экономия не только в эксплуатации, но и в переоборудовании. Жителям Башкортостана государство предоставляет скидку аж в 60 процентов. Все это благодаря госпрограмме перевода автомобилей на газобаллонное оборудование. Если раньше переход с бензина на метан стоил примерно 85 тысяч рублей, то теперь, владельцы легковушек могут сделать это за 25-30 тысяч рублей. Так, автовладельцам возместят до 1/3 от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке, а представителям малого и среднего бизнеса – до 2/3.

Метан устанавливается у нас. Для жителей республики готовы переоборудовать любой автомобиль. Готовы предоставить скидку в размере госсубсидии. К примеру, если установка стоит 90 тысяч на легковой, делают скидку 36 тысяч. Клиент уезжает со скидкой, а мы получаем недополученную прибыль от государства. Коллеги потом подключаются из «Газпром газомоторное топливо», и действуют допакции, карточки со скидками и т.д. Игорь Зорин, директор станции по переоборудованию ГБО

Параллельно аналогичную программу реализует «Газпром», субсидируя от 30% затрат. Можно участвовать в двух программах одновременно. Для легкового автомобиля сумма субсидии варьируется от 54 до 84 тыс. руб.

Мы как «Газпром газомоторное топливо» снижаем финансовую нагрузку на конечного потребителя – дарим топливные карты на сумму от 27 тысяч рублей в зависимости от размера автомобиля. Артем Батталов, начальник коммерческого отдела ООО «Газпром газомоторное топливо»

На прошлой неделе Радий Хабиров на заседании межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия республики с организациями «Газпрома» поднял вопрос строительства газовых заправок, сейчас в республике их 41. Также глава региона поручил увеличивать автопарк общественного транспорта и коммунальной техники, работающий на голубом топливе.

41 станция для такой большой республики – это очень мало. Перевод транспорта на газ – это экологично и дешево. Поэтому мы, во-первых, строим инфраструктуру и, во-вторых, агитируем перейти на газомотор. Это непростое комплексное решение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан