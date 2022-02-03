Студенты-медики помогают врачам Уфы справляться с потоком ковид-пациентов

В 10 раз увеличилась нагрузка на врачей поликлиник в пятую волну коронавируса и в три – в сравнении с прошлым годом. Для поддержки первичного амбулаторного звена в Башкортостане направляются студенты и ординаторы Башкирского государственного медицинского университета. Наша съемочная группа посетила 43-ю поликлинику Уфы и пообщалась как с опытными врачами, так и с теми, кто только начинает свой путь в здравоохранении.

Первокурсница лечебного факультета БГМУ Ксения Горяйнова сменила университетскую парту на рабочий стол в поликлинике №43. Ее зона ответственности – звонки телефона горячей линии и консультации тех, кто почувствовал недомогание. Девушка считает, что всеобщая мобилизация поможет победить вирус.

Нас всех отправили помогать, учитывая, какая ситуация у нас в республике, да и в России в целом. Я всегда хотела стать медиком, сложившаяся ситуация никак не поменяла мое мнение. Ксения Горяйнова, студентка БГМУ

Назлыгуль Кулдавлетова работает в этой же поликлинике с прошлой осени и параллельно – ординатор первого года БГМУ. Как рассказывает девушка, в день в среднем участковый терапевт должен посетить до 50 больных на дому.

На сегодняшний день заболеваемость коронавирусом, к сожалению, очень растет, и врачам-терапевтам, участковым врачам приходится очень тяжело. И хочется выразить благодарность БГМУ в лице Валентина Павлова за то, что они направляют студентов на работу в поликлиники, и они оказывают огромную помощь нам, участковым терапевтам. Назлыгуль Кулдавлетова, ординатор первого года БГМУ

Студенты-ординаторы Башмеда привлечены в качестве волонтеров, операторов колл-центров. Кроме того, около 900 студентов лечебного и педиатрического факультетов, которые уже имеют сертификаты среднего медицинского персонала, трудятся в качестве помощников терапевта. Насколько важна такая поддержка, в 43-й поликлинике Уфы уже оценили. Из-за большого количества больных, в том числе с признаками COVID-19, большую часть медучреждения перепрофилировали под красную зону. Без молодых специалистов было бы тяжелее.

На сегодняшний день мы рады любой помощи, когда приходят наши будущие коллеги – это особо ценно, и она настолько сейчас необходима, потому что буквально, если сравнить с предыдущими годами, у нас нагрузка увеличилась: если брать доковидный период – в 10 раз и в три раза, если с прошлым годом. Руслан Ахмадуллин, главный врач поликлиники №43 г. Уфы