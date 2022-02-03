Студенты-медики помогают врачам Уфы справляться с потоком ковид-пациентов

В 10 раз увеличилась нагрузка на врачей поликлиник в пятую волну коронавируса и в три – в сравнении с прошлым годом. Для поддержки первичного амбулаторного звена в Башкортостане направляются студенты и ординаторы Башкирского государственного медицинского университета. Наша съемочная группа посетила 43-ю поликлинику Уфы и пообщалась как с опытными врачами, так и с теми, кто только начинает свой путь в здравоохранении.
Первокурсница лечебного факультета БГМУ Ксения Горяйнова сменила университетскую парту на рабочий стол в поликлинике №43. Ее зона ответственности – звонки телефона горячей линии и консультации тех, кто почувствовал недомогание. Девушка считает, что всеобщая мобилизация поможет победить вирус.
Назлыгуль Кулдавлетова работает в этой же поликлинике с прошлой осени и параллельно – ординатор первого года БГМУ. Как рассказывает девушка, в день в среднем участковый терапевт должен посетить до 50 больных на дому.
Студенты-ординаторы Башмеда привлечены в качестве волонтеров, операторов колл-центров. Кроме того, около 900 студентов лечебного и педиатрического факультетов, которые уже имеют сертификаты среднего медицинского персонала, трудятся в качестве помощников терапевта. Насколько важна такая поддержка, в 43-й поликлинике Уфы уже оценили. Из-за большого количества больных, в том числе с признаками COVID-19, большую часть медучреждения перепрофилировали под красную зону. Без молодых специалистов было бы тяжелее.
Поликлиники для взрослых Башкортостана работают по новому графику – с 31 января они открыты с 7:30 до 22:00 с понедельника по воскресенье включительно. ПЦР-анализы можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. А лаборатории, подведомственные Минздраву и Роспотребнадзору, переходят на круглосуточный график.