Минспорта Башкирии запустило эстафету поддержки олимпийцев из республики

Нашу республику представят хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Агидели», биатлонисты Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, шорт-трекист Семен Елистратов, бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных, а также скелетонист Александр Третьяков. «Мы едем бороться!» – именно с таким лозунгом-девизом улетают в Пекин наши спортсмены, вошедшие в олимпийскую сборную.