Минспорта Башкирии запустило эстафету поддержки олимпийцев из республики

Уже завтра в китайском Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. В пятницу на Национальном стадионе состоится церемония открытия.
Нашу республику представят хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Агидели», биатлонисты Эдуард Латыпов и Антон Бабиков, шорт-трекист Семен Елистратов, бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Юлия Беломестных, а также скелетонист Александр Третьяков. «Мы едем бороться!» – именно с таким лозунгом-девизом улетают в Пекин наши спортсмены, вошедшие в олимпийскую сборную.
Министерство спорта республики запустило эстафету поддержки башкирских олимпийцев. В ней уже приняли участие министр Руслан Хабибов, тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев», олимпийский чемпион Михаил Васильев и хоккеистки уфимской «Агидели». Сегодня правительство России утвердило размер выплат олимпийцам на Играх в Пекине. 4 миллиона рублей получат чемпионы, за серебряную медаль – 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль – 1,7 миллиона.