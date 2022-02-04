За кого болеть жителям Башкирии на Олимпиаде в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут долгожданные зимние олимпийские игры. 14 спортсменов из Башкирии отправились отстаивать честь страны и республики. ИА «Башинформ» сообщает, когда и за кого болеть, чтобы поддержать местных спортсменов.
ХОККЕЙ
Александр Кадейкин
Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев». Форвард, обладатель Кубка Гагарина, бронзовый призёр чемпионатов России и КХЛ поехал в Китай в составе расширенной российской сборной по хоккею. Александр тренировался с национальной командой как запасной, но в центре первого звена. Эпидобстановка в олимпийской деревне может повернуться в любую сторону, поэтому Сашу можно ждать на льду.
Также в последний вагон расширенного состава запрыгнул воспитанник ХК «Салават Юлаев», молодой защитник Шакир Мухамадуллин. Хоккеист отправился в Пекин вместо Семёна Чистякова, который исключён из команды из-за травмы.
Когда играет российская сборная по хоккею:
Группа B:
ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ
Сразу семь представительниц уфимского клуба «Агидель» вошли в основной состав национальной сборной на Олимпиаду-2022. Однако один игрок башкирского хоккея Илона Маркова пропустит Игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.
Полина Лучникова
Нападающий, двукратный обладатель Кубка ЖХЛ в составе башкирской команды, серебряный призёр чемпионата ЖХЛ, трёхкратный чемпион России, чемпионка России среди девушек до 18 лет, обладательница Кубка Европы среди девушек до 16 лет, бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи 2020 года.
Анна Шибанова
Защитник «Агидели», трёхкратный чемпион ЖХЛ, лучший защитник Лиги сезона 2020/2021, участница Матча звёзд ЖХЛ, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, участница Олимпиады-2014, двукратный чемпион Всемирной зимней Универсиады.
Ольга Сосина
Форвард ЖХК «Агидель». Лучший игрок ЖХЛ 2017/18, трёхкратный чемпион ЖХЛ, трёхкратный серебряный призёр лиги, шестикратный чемпион России, участница Матчей звёзд ЖХЛ, обладатель Кубка европейских чемпионов, участница Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Всемирной зимней Универсиады.
Мария Сорокина
Вратарь «Агидели». Двукратный чемпион ЖХЛ, трёхкратный чемпион России, дважды признавалась лучшим вратарём ЖХЛ, участница Матча звёзд ЖХЛ, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель Всемирной Универсиады.
Мария Печникова
Защитник «Агидели». Трёхкратный чемпион ЖХЛ, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России, участница Матчей звёзд, победитель Кубка европейских чемпионов, серебряный призёр Кубка европейских чемпионов, победительница Универсиады.
Вероника Коржакова
Нападающий ЖХК «Агидель». Чемпион ЖХЛ, чемпион России, обладатель Кубка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира среди игроков до 18 лет, бронзовый призёр Кубка Европы.
Когда болеть за девчонок:
БИАТЛОН
Эдуард Латыпов
Призёр чемпионата мира и Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, победитель Универсиады, чемпион мира и Европы среди юниоров, призер Кубка мира – 2020/2021. Лидер российской сборной.
Антон Бабиков (запасной)
Чемпион мира 2017 года в мужской эстафете по биатлону, трёхкратный чемпион Европы и трехкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, победитель и призер чемпионата России в гонке преследования.
Расписание биатлона на Олимпиаде-2022:
ШОРТ-ТРЕК
Семен Елистратов
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров по шорт-треку, чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 м, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, пятикратный бронзовый призёр чемпионатов мира; многократный чемпион Европы; обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м.
Для Семёна это четвёртая Олимпиада в карьере, поэтому спортсмен нацелен как минимум подняться на пьедестал почёта, а если удача будет сопутствовать ему, то и привезти в родную Уфу не одну олимпийскую награду.
Расписание шорт-трека на Олимпиаде в Пекине:
БОБСЛЕЙ
Ростислав Гайтюкевич
Чемпион мира среди юниоров по бобслею, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, призёр этапов Кубка мира, победитель и призёр этапов Кубка Европы, двукратный чемпион России.
Юлия Беломестных
Бронзовый призёр чемпионата России по бобслею, участница Олимпийских игр 2018 года.
Когда болеть за бобслеистов:
СКЕЛЕТОН
Александр Третьяков
Первый в истории скелетона России олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, серебряный призер Кубка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России.
Когда болеть за скелетонистов:
Также на Олимпиаду в Пекин отправились уроженцы Башкирии, которые представляют другие российские регионы. Женскую олимпийскую сборную страны по хоккею с шайбой представит уроженка села Малояз Салаватского района Диана Фархутдинова. Девушка до восьми лет жила в нашей республике, а после перебралась к бабушке в Усть-Катав, затем – в Челябинск. Сейчас Диана выступает на позиции голкипера петербургского клуба «Динамо-Нева».
34-летний уроженец Уфы Руслан Захаров еще на Олимпиаде в Сочи выступал за Башкортостан в шорт-треке и завоевал в эстафете золотую медаль. Однако после этого карьера шорт-трекиста пошла на спад и он решил переквалифицироваться в смежный конькобежный спорт. В Пхёнчхан Захаров не ездил, а вот в Пекине он выступит на пяти дистанциях, где, по мнению экспертов, у него хорошие шансы на медали.
Российскую сборную по сноуборду представит уроженка столицы Башкирии – 24-летняя Милена Быкова. Сегодня девушка на соревнованиях представляет Республику Татарстан. В ее личной копилке звания двукратной чемпионки мира среди юниоров, чемпионки Универсиады и победительницы этапов Кубка мира. На Олимпийских играх дебютировала в Пхёнчхане в 20-летнем возрасте и стала 10-й в параллельном гигантском слаломе.
Фото: ss.sport-express.ru