За кого болеть жителям Башкирии на Олимпиаде в Пекине

34-летний уроженец Уфы Руслан Захаров еще на Олимпиаде в Сочи выступал за Башкортостан в шорт-треке и завоевал в эстафете золотую медаль. Однако после этого карьера шорт-трекиста пошла на спад и он решил переквалифицироваться в смежный конькобежный спорт. В Пхёнчхан Захаров не ездил, а вот в Пекине он выступит на пяти дистанциях, где, по мнению экспертов, у него хорошие шансы на медали.