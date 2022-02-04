Под Уфой в крупном пожаре погиб один человек, пострадали четверо

В СНТ «Солнечная поляна-3» из-за разгерметизации газового баллона произошло возгорание. Огнём охватило баню, гараж, летний домик. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, но огонь распространялся слишком быстро. Ликвидацией пожара занимались 16 человек личного состава и 7 единиц техники.

Помощь врачей потребовалась четырём пострадавшим. Среди них: 28-летняя женщина с термическим ожогом лица, шеи и кистей рук 12% II-III степени; 35-летний мужчина с такими же ожогами; 33-летняя женщина с термическими ожогами 75% тела; спасатель, который получил интоксикацию организма неизвестными газами. Сотрудник экстренных служб потушил снегом огонь на мужчине и женщине, а после бросился в горящее строение, из которого смог вытащить ещё одну пострадавшую. После этого ему самому потребовалась помощь.