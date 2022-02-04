В Уфе из-за схода наледи вновь пострадал человек

За последние сутки из-за схода наледи с крыш пострадали ещё один человек и пять машин. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе из-за схода наледи вновь пострадал человек

Факты несчастных случаев зафиксированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Из-за упавшего снега механические повреждения получили 5 автомобилей: «Лада Ларгус», «Киа Рио», «Митсубиси Паджэро» и два «Рено Дастера».

Также из-за упавшего с крыши льда пострадал 25-летний парень. Инцидент произошёл у дома №37/3 по улице Карла Маркса. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

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