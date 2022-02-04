В Башкирии на трассе столкнулись внедорожник и автобус с пассажирами

Накануне, 3 февраля, в Чишминском районе произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД.

На 23 км трассы Уфы-Чишмы столкнулись «Ниссан Терано» и крупный пассажирский автобус. За рулём иномарки находился 49-летний мужчина. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Транспортные средства из-за удара слетели с дороги.

Никто из пассажиров автобуса «Уфа-Чишмы» не пострадал. Водителю внедорожника была оказана необходимая помощь – после этого мужчину отпустили домой. Пассажиров до места назначения доставил резервный автобус.