В Башкирии в комнате общежития нашли окровавленную женщину

По версии следствия, 46-летняя женщина пришла в гости к товарищу, с которым они проводили вечер за распитием спиртных напитков. Мужчина захотел купить ещё выпивки, но у него не оказалось денег. Он попросил у подруги банковскую карту, ушёл в магазин, но вернулся без алкоголя и очень злой, так как денег на карте не оказалось. Между парой вспыхнул конфликт.