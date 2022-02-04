В Башкирии в комнате общежития нашли окровавленную женщину

В городе Октябрьском в комнате общежития была найдена окровавленная женщина. По подозрению в причинении средней тяжести вреда здоровью был задержан местный житель.
По версии следствия, 46-летняя женщина пришла в гости к товарищу, с которым они проводили вечер за распитием спиртных напитков. Мужчина захотел купить ещё выпивки, но у него не оказалось денег. Он попросил у подруги банковскую карту, ушёл в магазин, но вернулся без алкоголя и очень злой, так как денег на карте не оказалось. Между парой вспыхнул конфликт.
Мужчина ударил подругу по голове, она упала на пол, а её друг продолжил избиение руками и ногами. После этого он просто покинул место происшествия. Окровавленную женщину нашли соседи, которые и вызвали скорую помощь и полицию.
Подозреваемый задержан, а уголовное дело направлено в суд.