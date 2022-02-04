В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 1600 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 1678 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 137 435. За сутки с выздоровлением выписали 626 пациентов (123 465), а скончались – 6 (4808). Госпитализация потребовалась 321 зараженному.