В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 1600 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 1678 зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 137 435. За сутки с выздоровлением выписали 626 пациентов (123 465), а скончались – 6 (4808). Госпитализация потребовалась 321 зараженному.
В России за сутки коронавирус выявили у 168 201 пациента (12 452 765), с выздоровлением выписали – 58 449 (10 449 181), скончались – 682 (334 039). Госпитализация потребовалась 17 798 пациентам.