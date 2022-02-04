В Уфе вновь прошла эвакуация в столичных школах

Сегодня, 4 февраля, жители Уфы заявили, что в школах вновь началась эвакуация. В частности, эвакуировали учеников и сотрудников школы №41.

Учителя попросили в родительских чатах срочно забрать детей. Ребята к этому времени уже оделись и были выведены на улицу. При этом причину эвакуации ни родителям, ни учителям не сказали.

Также, по информации от ИА «Башинформ», эвакуация прошла ещё в 14 школах Уфы. На почту учебных учреждений поступила информация о минировании. Данное сообщение проверяется, на местах работают кинологи.