В Уфе в аварии с такси пострадали три человека

24-летний водитель на «Ладе Веста» двигался по улице 50 лет СССР в сторону проспекта Салавата Юлаева. В один момент он допустил столкновение с движущимся в попутном направлении авто. Из-за удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Хёндай Солярис» и «Рено Логан».