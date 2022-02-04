В Уфе в аварии с такси пострадали три человека

Накануне, 3 февраля, в Уфе произошла авария с участием машины такси. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД региона.
24-летний водитель на «Ладе Веста» двигался по улице 50 лет СССР в сторону проспекта Салавата Юлаева. В один момент он допустил столкновение с движущимся в попутном направлении авто. Из-за удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Хёндай Солярис» и «Рено Логан».
В результате аварии помощь врачей потребовалась водителю «Лады», а также 21-летнему водителю и 26-летней пассажирке «Хёндай». Причины произошедшего выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.