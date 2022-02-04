Какие продукты подорожали в Башкирии за последнюю неделю

А вот стали дешевле шоколадные конфеты (1,5%). В этот же список также вошли (0,2-1,1%): бананы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, стерилизованное молоко, шлифованный рис, куры, фруктово-ягодные консервы для детского питания и яйца.