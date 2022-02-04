Какие продукты подорожали в Башкирии за последнюю неделю

Специалисты Башстата поделились результатами мониторинга цен на социально-значимые продукты.
Стало известно, что за последнюю неделю больше всего подорожали свежие огурцы (4,7%), свежая капуста и мясные консервы для детского питания (3,5%). Также значительно выросла в цене свекла (3,2%).
В перечень ставших дороже продуктов также попали (0,1-2,7%): морковь, сахар, мука, овощные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, сметана, репчатый лук, помидоры, картофель, яблоки, все виды колбас, свинина, пшено, соль, гречневая крупа, говядина, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, сыры, печенье, мороженая рыба, черный чай, макароны, творог и вермишель.
А вот стали дешевле шоколадные конфеты (1,5%). В этот же список также вошли (0,2-1,1%): бананы, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, стерилизованное молоко, шлифованный рис, куры, фруктово-ягодные консервы для детского питания и яйца.