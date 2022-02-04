В Уфе прошел теннисный турнир памяти тренера Натальи Роговой

В Уфе прошёл ежегодный теннисный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Натальи Роговой. Он проводится с 1995 года. На соревнования собрались спортсмены из разных городов России, включая Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск и другие. Медали были разыграны в двух возрастных категориях – до 13 и до 17 лет.

Это рейтинговый турнир. Ребята получают рейтинговые очки и дальше вверх поднимаются по классификации российского теннисного тура.

Станислав Петров, главный судья турнира

Успешно выступили на турнире и уфимские теннисисты. Золотую медаль в одиночном разряде до 17 лет завоевала Милана Цулыгина. Абсолютной победительницей турнира, завоевав первое место в одиночном и смешанном парном разрядах в возрасте до 13 лет стала София Грошева. Еще несколько воспитанников уфимского тенниса остановились в шаге от подиума.

Уровень их достаточно хороший. Я с ними тренируюсь сейчас. Они хорошо играют, помогают мне стать сильнее, и даже если есть более сильные в группе люди, я от них становлюсь еще сильнее и не расстраиваюсь, если есть неудачи на тренировках. На тренировках я отрабатываю удары, чтобы потом в турнирах выигрывать места.

София Грошева, победитель теннисного турнира

 Я занимаюсь четыре года, мне очень нравится этот вид спорта, потому что он красивый. У меня цель – как можно лучше сыграть в этом году.

Эрик Барабадзе, участник теннисного турнира
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