В Уфе прошел теннисный турнир памяти тренера Натальи Роговой

Уровень их достаточно хороший. Я с ними тренируюсь сейчас. Они хорошо играют, помогают мне стать сильнее, и даже если есть более сильные в группе люди, я от них становлюсь еще сильнее и не расстраиваюсь, если есть неудачи на тренировках. На тренировках я отрабатываю удары, чтобы потом в турнирах выигрывать места.

София Грошева, победитель теннисного турнира