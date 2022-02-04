Иностранным студентам БГМУ вручили свидетельства участников программы переселения соотечественников

В Башкортостане талантливым иностранным студентам БГМУ предлагают остаться в регионе. Сегодня в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения 13 будущих врачей, в свое время приехавших на учебу из Таджикистана, получили свидетельства участников программы добровольного переселения соотечественников.

Это еще не гражданство, но большой шаг к нему. Программа направлена на привлечение в Башкортостан работников и студентов, приобретающих образование в сферах здравоохранения, IT, сельского хозяйства и спорта. Многие из студентов-медиков уже трудятся в больницах республики, в том числе в ковид-госпиталях.