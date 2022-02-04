Иностранным студентам БГМУ вручили свидетельства участников программы переселения соотечественников

В Башкортостане талантливым иностранным студентам БГМУ предлагают  остаться в регионе. Сегодня в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения 13 будущих врачей, в свое время приехавших на учебу из Таджикистана, получили свидетельства участников программы добровольного переселения соотечественников.

 Это еще не гражданство, но большой шаг к нему. Программа направлена на привлечение в Башкортостан работников и студентов, приобретающих образование в сферах здравоохранения, IT, сельского хозяйства и спорта. Многие из студентов-медиков уже трудятся в больницах республики, в том числе в ковид-госпиталях.

Оформлять гражданство – сложный процесс. А эта программа позволяет сделать его в ускоренные сроки. 

Ленара Иванова, министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Думал о двух направлениях – анестезиология и хирургия.

Мубинджон Зоидов

В прошлом году как медбрат работал в 18-й больнице, работал в Стерлитамаке.

Рахимджон Юсупов
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