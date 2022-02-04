Башкирия впервые представит свой стенд на «Иннопроме»

Об этом в интервью телеканалу БСТ заявил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. В этом году республика вышла в лидеры страны по росту индекса промышленного производства, продемонстрировав показатель в 107,5% – лучший за последнее десятилетие.
Положительная динамика отмечается во всех четырех видах экономической деятельности промсектора: добыче полезных ископаемых, обрабатывающем производстве, в нефтепереработке, в обеспечении газом, энергией и паром.
Стоит отметить, что республиканский индекс промышленного производства на 2,2% превышает общероссийский уровень. Весомый вклад внес Фонд развития промышленности республики, который по линии Минпромторга России привлекает удобные для наших предприятий займы. Так, в прошлом году они составили 4,7 млрд рублей.