Башкирия впервые представит свой стенд на «Иннопроме»

Об этом в интервью телеканалу БСТ заявил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. В этом году республика вышла в лидеры страны по росту индекса промышленного производства, продемонстрировав показатель в 107,5% – лучший за последнее десятилетие.