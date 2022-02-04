Apple открыла офис в Москве по закону «о приземлении»

Apple вслед за социальной сетью Likee открыла представительство в Росиии. Напомним, что недавно правительство приняло закон «о приземлении», который обязывал зарубежные компании с большим количеством пользователей на своих ресурсах запускать русскую поддержку и открыть офисы на территории страны. 

Фото №1 - Apple открыла офис в Москве по закону «о приземлении»

Создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено. 

Пресс-служба Роскомнадзора

Также в ведомстве рассказали о санкциях, который применят к компаниям, если они не выполнят требования. Сначала ресурсы не могут размещать рекламу на территории страны, а потом проводить транзакции пользователей. 

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