Apple открыла офис в Москве по закону «о приземлении»

Apple вслед за социальной сетью Likee открыла представительство в Росиии. Напомним, что недавно правительство приняло закон «о приземлении», который обязывал зарубежные компании с большим количеством пользователей на своих ресурсах запускать русскую поддержку и открыть офисы на территории страны.

Также в ведомстве рассказали о санкциях, который применят к компаниям, если они не выполнят требования. Сначала ресурсы не могут размещать рекламу на территории страны, а потом проводить транзакции пользователей.