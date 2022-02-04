В Башкортостане не будут повсеместно переводить школы на дистанционку

В республике повсеместный перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Оснований для таких мер нет. Об этом заявили на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое в режиме видеоконференции провёл Глава Башкортостана. Вместе с представителями различных ведомств Радий Хабиров также обсудил вакцинацию детей и строительство ковид-госпиталей.
Один из лучей курая инфекционного госпиталя в Зубово теперь можно ласково называть "лучик". Он полностью отдан под детское отделение. В последнее время детей поступает всё больше, говорят врачи. И, возможно, в скором времени их число перевесит количество взрослых пациентов.
Среди школьников заболевших больше 9 тысяч, но это всего 1,9% от общего числа учеников. Об этом на онлайн-заседании оперативного штаба по коронавирусу доложил министр образования республики. Оснований для повсеместного перевода на дистанционное обучение нет, заявил Радий Хабиров. К этому вопросу стоит подходить ответственно.
Продолжается и вакцинация детей «Спутником М». В районах препарат еще есть, а в Уфе первая партия уже подошла к концу. Минздрав республики в ближайшее время ожидает новую поставку.
По сравнению с понедельником, когда многие жаловались на очереди в поликлиниках, ситуацию удалось стабилизировать. Пациентов теперь принимают до 10 часов вечера, а лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. Но без подмоги это было бы невозможно.
Тем временем число заболевших продолжает расти. За минувшую неделю рост – 110% и новый суточный прирост – 1678 случаев COVID-19. Но, несмотря на очередную волну, увеличение коек для лечения коронавируса не должно сказываться на пациентах с другими заболеваниями, отметил Радий Хабиров. В Туймазах и Сибае продолжается строительство ковид-госпиталей. О ходе работ главе республики по телефону доложил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Телефоны сейчас выручают и тех, кто проходит лечение дома. В Ситуационный антиковидный центр на подмогу пришли волонтеры БГМУ. Сейчас там работают 97 человек.
Студентов БГМУ Радий Хабиров пообещал поблагодарить лично, как только схлынет волна заболевания. Они выполняют очень важную функцию и по праву могут гордиться своей работой.