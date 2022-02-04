В Башкортостане не будут повсеместно переводить школы на дистанционку

Все условия созданы, в том числе для сопровождающих. Все имеется в достаточном количестве. Есть врачи-педиатры, весь медперсонал подготовлен, никакой паники нет.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с. Зубово