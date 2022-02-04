В Башкортостане не будут повсеместно переводить школы на дистанционку

В республике повсеместный перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Оснований для таких мер нет. Об этом заявили на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, которое в режиме видеоконференции провёл Глава Башкортостана. Вместе с представителями различных ведомств Радий Хабиров также обсудил вакцинацию детей и строительство ковид-госпиталей.

Один из лучей курая инфекционного госпиталя в Зубово теперь можно ласково называть "лучик". Он полностью отдан под детское отделение. В последнее время детей поступает всё больше, говорят врачи. И, возможно, в скором времени их число перевесит количество взрослых пациентов.

Все условия созданы, в том числе для сопровождающих. Все имеется в достаточном количестве. Есть врачи-педиатры, весь медперсонал подготовлен, никакой паники нет.

Айгуль Галиева, заместитель главного врача по медицинской части клинико-диагностического центра в с. Зубово
Фото №1 - В Башкортостане не будут повсеместно переводить школы на дистанционку

Среди школьников заболевших больше 9 тысяч, но это всего 1,9% от общего числа учеников. Об этом на онлайн-заседании оперативного штаба по коронавирусу доложил министр образования республики. Оснований для повсеместного перевода на дистанционное обучение нет, заявил Радий Хабиров. К этому вопросу стоит подходить ответственно.

Дети остаются дома одни, а их родители – на работе. Возникают вопросы безопасности школьников дома и на улице. Принимая одно решение, задумывайтесь о возможных последствиях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Продолжается и вакцинация детей «Спутником М». В районах препарат еще есть, а в Уфе первая партия уже подошла к концу. Минздрав республики в ближайшее время ожидает новую поставку.

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Главное – не должно быть никакого принуждения. Только добровольное согласие родителей. Мы должны людям спокойно объяснить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - В Башкортостане не будут повсеместно переводить школы на дистанционку

По сравнению с понедельником, когда многие жаловались на очереди в поликлиниках, ситуацию удалось стабилизировать. Пациентов теперь принимают до 10 часов вечера, а лаборатории перешли на круглосуточный режим работы. Но без подмоги это было бы невозможно.

Благодаря слаженной работе вместе с БГМУ у нас вышли на подмогу студенты, ординаторы. Ажиотаж спал. Мы увеличили число кратных зон, число сотрудников в них и время забора ПЦР-материалов с 7:30 до 19:30.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Тем временем число заболевших продолжает расти. За минувшую неделю рост –  110% и новый суточный прирост – 1678 случаев COVID-19. Но, несмотря на очередную волну, увеличение коек для лечения коронавируса не должно сказываться на пациентах с другими заболеваниями, отметил Радий Хабиров. В Туймазах и Сибае продолжается строительство ковид-госпиталей. О ходе работ главе республики по телефону доложил премьер-министр правительства Андрей Назаров. Телефоны сейчас выручают и тех, кто проходит лечение дома. В Ситуационный антиковидный центр на подмогу пришли волонтеры БГМУ. Сейчас там работают 97 человек.

Спасибо, что сумели отрегулировать ситуацию с очередями в поликлиниках. Отдельная благодарность студентам и ординаторам, которые пришли на помощь своим старшим коллегам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Студентов БГМУ Радий Хабиров пообещал поблагодарить лично, как только схлынет волна заболевания. Они выполняют очень важную функцию и по праву могут гордиться своей работой.

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