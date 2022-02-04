Процедуру ликвидации бизнеса в России упростят

Процедуру ликвидации малого и среднего бизнеса хотят упростить. Минэкономразвития подготовит поправки в закон о регитрации юридических лиц и предпринимателей.

Предприниматели и юридические лица смогут воспользоваться упрощенной процедурой ликвидации своего бизнеса, если они включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, освободились от уплаты НДС, не имеют долгов перед кредиторами и бывшими сотрудниками, налоговой и продать всю недвижимость и транспортные средства.