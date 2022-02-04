Стало известно кто сыграет в спин-оффе про «Человека-паука»

Актриса Дакота Джонсон начала переговоры со студией Sony Pictures, продюсеры хотят привлечь ее на одну из главных родней в спин-оффе «Человека-паука». Напомним, что последняя картина серии собрала в прокате более 1,5 миллиардов долларов.
Студия планирует снять фильм, посвящённый Мадам Паутине. В оригинальных комиксах персонаж появляется в 1980 годах. Если в тексте Паутина старушка с проблемами со здоровьем, то создатели фильма хотят пересмотреть ее образ.
Остальную касту актеров пока не раскрывают.