Стало известно кто сыграет в спин-оффе про «Человека-паука»

Актриса Дакота Джонсон начала переговоры со студией Sony Pictures, продюсеры хотят привлечь ее на одну из главных родней в спин-оффе «Человека-паука». Напомним, что последняя картина серии собрала в прокате более 1,5 миллиардов долларов. 

Фото №1 - Стало известно кто сыграет в спин-оффе про «Человека-паука»

Студия планирует снять фильм, посвящённый Мадам Паутине. В оригинальных комиксах персонаж появляется в 1980 годах.  Если в тексте Паутина старушка с проблемами со здоровьем, то создатели фильма хотят пересмотреть ее образ.  

Остальную касту актеров пока не раскрывают. 

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