В России предложили снизить наценку на социально значимые продукты

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба предложат крупным ритейлерам снизить наценку на социально значимые продукты. Речь идёт о картофеле, свекле, луке, молоке, твороге, сливочном масле, хлебе и сахаре.

Ведомства подготовят предложение до 1 июля 2022 года. Планируется снизить наценки до 5 процентов, а в некоторых случаях до 0. Специалисты рассказали, что одно из предложений - субсидировать перевозку продуктов в труднодоступные регионы.