В Уфе мошенники обманули пенсионеров на 1,5 млн рублей

Полутора миллионов рублей лишились уфимские пенсионеры из-за телефонных мошенников. Жертвы новые, но сценарий давно известен. Ваш родственник попал в аварию, срочно нужны деньги. Аферисты играют на чувствах доверчивых пожилых граждан. Как обезопасить себя и родственников от подобных преступлений?

Все началось с того, что Елене позвонил неизвестный и сообщил новость о том, что ее сын попал в ДТП. За помощь аферист попросил крупную сумму. Растерявшись, 60-летняя уфимка согласилась и отдала ему все свои сбережения.

Сначала 500 тысяч просил, у меня столько не было, сказала, что могу 100 тысяч. Передала ему деньги. В панике, конечно. Потом только сообразила сыну позвонить. Он говорит, что у него все нормально. Елена, потерпевшая

Злоумышленники знают, как играть на чувствах пожилых. Так, 86-летняя уфимка, услышав в трубке, что только она может спасти внука, ни о чём другом и не думая, передала почти миллион рублей мошенникам. Еще две горожанки отдали курьеру по 100 тысяч, 76-летний уфимец, поверив голосу в трубке, лишился 300 тысяч рублей.

Мошенники могут представиться кем угодно: полицейским, адвокатом и даже, изменив голос, тем самым пострадавшим сыном или внуком. Звонивший будет предлагать решить проблему деньгами, для этого он даже отправит к вам домой «курьера», лицо которого пожилой человек, да еще и в таком состоянии, конечно же, не запомнит.

Если вам позвонили, стоит успокоиться и позвонить в полицию. Ни в коем случае не пускайте никого в дом и не передавайте деньги злоумышленникам. Никита Алексеенков, заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по городу Уфе